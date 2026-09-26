Всесезонные шины — это инвестиция, а не роскошь.

Признаем: лето закончилось. Небо затянули тучи, жара осталась позади, настольные вентиляторы убраны, а до возвращения тёплых пальто в рабочий гардероб осталось совсем немного.

Возможно, вы уже готовы отрегулировать термостат или заменить освежающие салаты на рагу. Однако едва ли вы успели задуматься о том, как холодная погода повлияет на автомобиль и характер вождения. К сожалению, так поступают не только вы: британцы известны привычкой игнорировать вопросы, связанные с безопасностью, включая этот.

Во многих странах континентальной Европы водители обязаны почти шесть месяцев в году использовать зимние или всесезонные шины. В Великобритании же разрешено ездить с остатком протектора всего 1.6mm, зачастую не осознавая опасности для себя и других участников движения. Согласно данным RAC, с наступлением холодов шины меняют менее 10 per cent водителей.

Несколько лет назад в нашем автопарке длительных тестов появился Genesis GV70. В середине испытаний я заменил удивительно цепкие летние шины Michelin Pilot Sport 4 на комплект Goodyear Vector 4Seasons. В тот год снега не было, да и льда, откровенно говоря, оказалось немного, но этот опыт полностью изменил моё отношение к специализированным шинам.

Как показывает наш масштабный тест всесезонных шин, чтобы оценить преимущества продуманного рисунка протектора, необязательно ехать сквозь метель. Значительно более эффективный отвод воды и улучшенное сцепление при низких температурах помогут сохранить контроль над автомобилем, даже когда погода резко ухудшится. А если дополнить это эффективной системой полного привода, как у моделей из нашего списка новых и подержанных 4x4, получится универсальный семейный автомобиль, способный уверенно передвигаться в любых условиях и обеспечивать безопасность в течение всего года.

По мере того как дни становятся короче, а температура снижается, возможно, стоит заменить изношенные летние шины на один из отмеченных наградами всесезонных комплектов? Подготовка автомобиля к любым погодным условиям не должна быть сезонной прихотью. Это важное вложение, которое позволит продолжать движение независимо от того, какие испытания приготовит погода.