Обновлённый Volkswagen ID. Buzz получит новые технологии и станет доступнее

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Генеральный директор Volkswagen Thomas Schäfer сообщил Auto Express о планах по выпуску нового поколения минивэна Volkswagen ID. Buzz. Несмотря на то что когда-то долгожданная и привлекательная ретро-модель пока не стала ожидаемым коммерческим успехом, работа над преемником с использованием современных технологий уже ведётся.

В интервью Auto Express, данном на Парижском автосалоне 2026 года, Schäfer рассказал о будущем ID. Buzz. Отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе модели, он сказал: “they’re working on it”. Сначала существующий four-year-old автомобиль ждут обновления, после чего Volkswagen представит полностью новое второе поколение. Руководитель компании подтвердил, что оно будет построено на передовой архитектуре Scalable Systems Platform (SSP).

“The car is iconic, absolutely,” — заявил он. Schäfer также подчеркнул, что американцам действительно нравится ID. Buzz, хотя это пока не отражается в показателях продаж MPV. Одной из причин сложностей с превращением ностальгии по ретро в реальные покупки является цена. Schäfer признал, что ID. Buzz “is on the wrong cost base. That makes it difficult to really be successful and get into volume in the market, unfortunately. But it shows that if you stay true to the brand, you can have an exciting brand.”

По словам Schafer, речь не идёт о создании романтического образа Volkswagen, возвращающегося к временам былой славы. Он отметил, что известный бренд не станет возрождать каждое историческое имя или культовую модель, как, по его мнению, пытаются делать некоторые другие компании. При этом он признал: “the iconic stuff, you need to use, because the other new brands don't have that. They have no history.”

Timeless style

Вневременной дизайн ID. Buzz, вероятно, остаётся главной причиной, по которой покупатели выбирают эту модель. Поэтому почти наверняка он сохранит важное значение и в следующем поколении. Однако недавно руководитель отдела дизайна Volkswagen Andreas Mindt напомнил, что интерес к автомобилям с ретро-мотивами может ослабевать. С этим Volkswagen уже столкнулся на примере собственного нового Beetle, причём произошло это не так давно.