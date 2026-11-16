Новый SUV Porsche размером с Macan получит отдельное имя и бензиновый двигатель — возможно, V8

Porsche разрабатывает новый среднеразмерный SUV с бензиновым двигателем, который должен заполнить нишу, образовавшуюся после решения заменить прежний Macan полностью электрической моделью. Как показывают эксклюзивные изображения, проект будет реализован в ускоренном режиме: 36-месячная программа разработки позволит вывести автомобиль на дороги к 2028 году.

После выхода новинка получит важную задачу — помочь Porsche справиться с финансовыми трудностями. Они во многом связаны с медленным ростом спроса на электромобили марки, жёсткими тарифами США и резким падением продаж в Китае.

Председатель правления и генеральный директор Porsche Michael Leiters признал значимость будущей модели, заявив: “Combustion engines and plug-in hybrids remain an important part of our future product strategy; they continue to play a highly relevant role for many Porsche customers.”

При этом новый SUV не будет называться Macan: это обозначение сохранится только за представленнной на рынке электрической моделью. Вместо него Porsche выберет новое имя, чтобы отличать автомобиль от его электрического собрата на рынках, где будут предлагаться обе версии. Это также указывает на возможность расширения модельного ряда по сравнению с прежним Macan с ДВС, включая новые силовые установки и большее число высокопроизводительных модификаций.

Как и в случае с первым Macan, Porsche использует техническую базу Audi. В основу автомобиля ляжет архитектура PPC, применяемая в Q5, A5 и A6. Она определит некоторые ключевые особенности конструкции нового SUV, включая продольное расположение двигателя. При этом значительную часть компонентов подвески и шасси компания разработает самостоятельно.