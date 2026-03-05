Совершенно новый Dacia Striker — бюджетный конкурент Golf в кузове универсал

Renault Group объявила о запуске новой стратегической программы futuREady, нацеленной на преодоление перемен в автомобильной индустрии и подготовку компании к условиям, которые становятся всё менее предсказуемыми. Важной частью этого плана станет выпуск автомобиля Dacia Striker.

Используя успехи последних лет, компания намерена сохранить наступательную позицию, выпуская конкурентоспособные модели под каждой из своих трёх торговых марок. Такой подход должен обеспечить Renault Group новую динамику на европейском рынке, а также способствовать целенаправленному выходу на быстрорастущие рынки за пределами Европы.

Премьера Dacia Striker запланирована на 10 марта 2026 года, а продажи в Великобритании начнутся осенью того же года. Новинка сохранит главные достоинства бренда: привлекательную цену, просторный салон и гибридную силовую установку. Ожидается, что стоимость автомобиля стартует от 23 000 фунтов стерлингов, что позволит ему заметно опередить ближайшего конкурента, SEAT Leon, цена которого начинается с 26 000 фунтов.

Как будет выглядеть Dacia Striker?

Эксклюзивные изображения демонстрируют сочетание элегантного силуэта и прочного кузова Dacia Striker. Пластиковая защита лакокрасочного покрытия станет стандартом для этой модели. Внешность автомобиля полностью отражает новую дизайн-философию бренда, о которой рассказал в интервью Auto Express вице-президент по дизайну Дэвид Дюран.