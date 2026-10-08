Представлен полностью новый BMW iX4: запас хода — 514 миль, мощность — до 604 л. с.

Представляем BMW iX4. Впрочем, при взгляде спереди может показаться, что этот автомобиль уже знаком. Это более ориентированный на стиль собрат BMW iX3, который мы назвали 2026 Premium Electric Car of the Year. Обе модели будут выпускать на заводе BMW в Debrecen, Hungary.

Спереди iX4 практически не отличается от iX3, однако начиная со средней стойки кузова выглядит иначе. Автомобиль получил покатую линию крыши, характерную для моделей BMW, которые компания называет ‘Sports Activity Coupes’.

С технической точки зрения сюрпризов нет. В линейке iX4 отсутствует только версия, аналогичная заднеприводной iX3 40. В остальном силовые установки повторяют решения, предлагаемые для немного более практичного собрата.

Базовой версией станет iX4 xDrive. Она оснащается аккумулятором ёмкостью 87kWh и двумя электромоторами, развивающими 369bhp и 520Nm крутящего момента. Разгон с 0-62mph занимает 5.6 seconds. Запас хода достигает 396 miles, а поддержка быстрой зарядки мощностью 300kW позволяет в оптимальных условиях за 10 minutes добавить 187 miles пробега. Показатель для диапазона от 10 до 80 per cent не приводится.

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Чтобы получить заявленный запас хода в 514 miles, придётся выбрать iX4 50 xDrive. Его мощность составляет 462bhp, а крутящий момент — 645Nm. Ёмкость батареи увеличена до 113kWh, что также заметно повышает массу автомобиля. Поэтому по динамике версия не намного превосходит 40 xDrive: разгон с 0-62mph занимает 4.9 seconds.