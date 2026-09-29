Alfa Romeo подтвердила название концепта для Парижского автосалона — Cuorerosso

Alfa Romeo раскрыла название нового концепт-кара, полноценная премьера которого состоится на Парижском автосалоне 2026 года в октябре. Модель получила имя Alfa Romeo Cuorerosso, что в переводе с итальянского означает ‘red heart’. В компании описали автомобиль как то, чего “every Alfisti has been waiting for”.
Ранее опубликованный Alfa Romeo тизер позволил предположить, что автомобиль назовут ‘Battito Rosso’. Однако это оказалось лишь отвлекающим манёвром: теперь компания официально подтвердила имя Cuorerosso.
В Alfa Romeo заявили, что название “encapsulates the brand's deepest essence by merging two symbols thoroughly rooted in its identity: Red, the color of passion and an unmistakable sign of the Alfa Romeo imagination, and Heart, the origin of that same energy and symbol of the visceral relationship that unites every Biscione-brand creation with its drivers.”
Помимо названия, компания не сообщила конкретных подробностей о концепте. Поэтому пока неизвестно, какой именно автомобиль будет представлен: новый SUV, который займёт место между Tonale и Stelvio, компактный хетчбэк, способный возродить дух 147 и Giulietta, или дизайн, указывающий на полностью электрического преемника седана Giulia.
На тизерном изображении (выше) концепт предстаёт в фирменном красном цвете Alfa Romeo. В компании также заявили, что добавят “sportiness”, чтобы превратить автомобиль в “masterpiece”. Интерпретировать это можно по-разному. Кроме того, концепт называют автомобилем для водителя: в пресс-релизе он описан как “created for those who still love to drive and seek authentic experiences behind the wheel”.
Парижский автосалон пройдёт с 12 по 18 October, а большая премьера Alfa Romeo, как ожидается, состоится в первый день мероприятия.