«Alfa Romeo Battito Rosso»? Тизерное видео намекает на название нового концепта.

Alfa Romeo готовит премьеру нового концепт-кара, который представит «видение будущего» бренда на Парижском автосалоне в следующем месяце. Предположительно, автомобиль может получить название Alfa Romeo Battito Rosso.

Это имя переводится как «красное сердцебиение», что вполне соответствует характеру Alfa Romeo. Ранее компания заявляла, что ее концепт — это то, чего “every Alfisti has been waiting for”.

В опубликованном Alfa Romeo тизерном видео зрителям предлагают попробовать распознать название. В ролике появляются слова «red» и «Leonardo», однако более весомой подсказкой стало то, что в июне этого года Alfa подала заявку на регистрацию торговой марки «Battito».

Alfa Romeo уже не впервые подогревает интерес к своему новому концепт-кару. В предыдущем пресс-релизе компания назвала разработку “distinctive interpretation of the automobile embedded in the DNA of the Biscione: one that transcends the notion of a mere means of transport and embraces the purest of driving emotions”.

Фото: autoexpress

Несмотря на громкие заявления, компания не раскрыла конкретных деталей о концепте. Поэтому пока неизвестно, что именно готовит Alfa Romeo: возможно, новый SUV, который займет место между Tonale и Stelvio; компактный хэтчбек, способный возродить дух 147 и Giulietta; или дизайн, который намекнет на полностью электрического преемника седана Giulia.

На тизерном изображении выше концепт показан в узнаваемом красном цвете Alfa Romeo. Бренд также обещает добавить ему “sportiness”, чтобы превратить автомобиль в “masterpiece”. Интерпретировать это можно по-разному. При этом концепт позиционируется как автомобиль для водителя: в пресс-релизе он назван “created for those who still love to drive and seek authentic experiences behind the wheel”.

Парижский автосалон пройдет с 12 по 18 октября, а основная премьера Alfa Romeo, как ожидается, состоится в первый день выставки.