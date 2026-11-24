Действующий чемпион серии IndyCar Алекс Палоу разместил в социальных сетях сообщение, которое может указывать на участие Фернандо Алонсо в качестве приглашённой звезды гонки IndyCar в Барселоне. Этап запланирован на 18 июля 2027 года.

Недавно Алекс Палоу посетил команду Aston Martin на Гран При Лас-Вегаса. Сегодня он опубликовал фотографию с Фернандо Алонсо: оба улыбаются, а подпись к снимку содержит короткую фразу «Готовимся к 18 июля» и упоминание Алонсо. В ответ Фернандо отправил gif-изображение, на котором ест пачку попкорна.

В следующем сезоне этап IndyCar впервые с 2007 года состоится в Европе. Гонка в Барселоне не совпадает по датам ни с одним этапом Формулы 1. Ранее Палоу уже приглашал Алонсо принять участие в испанском этапе серии.

Фернандо Алонсо не выступал в IndyCar на протяжении полного сезона, однако за карьеру трижды пытался выйти на старт гонки «500 миль Индианаполиса». В 2017-м он сошёл с дистанции, в 2019-м не прошёл квалификацию, а в 2020-м занял 21-е место.