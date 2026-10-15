Алекс Линн будет выступать за McLaren в чемпионате FIA WEC

В McLaren Racing сообщили о подписании контракта с Алексом Линном. В конце 2026 года британский гонщик присоединится к McLaren Hypercar Team, выступающей в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC и марафоне «24 часа Ле-Мана».

За свою карьеру Линн успел выступить в различных гоночных сериях. Алекс был тест-пилотом в Формуле 1, побеждал в Формуле Е, выиграл Гран При Макао в 2013 году и стал чемпионом GP3 в 2014-м. Кроме того, он одерживал победы в «12 часах Себринга» в 2017 и 2022 годах, выиграл суточный марафон в Ле-Мане в классе LMGTE Pro, а в 2025 году завоевал поул в абсолютном зачёте на трассе Сартэ.

Алекс Линн: «Существует ли для британского гонщика большая честь, чем выступать за McLaren Racing? Думаю, нет. Я очень горжусь тем, что буду представлять эту команду, и понимаю, какая ответственность на меня ложится.

Я не питаю иллюзий насчёт предстоящей задачи. По собственному опыту знаю, насколько сложно побеждать в FIA WEC и «24 часах Ле-Мана». Сейчас конкуренция в этом чемпионате сильнее, чем когда-либо. Но я уже вижу, что Зак Браун, Джеймс Баркли и вся команда McLaren Hypercar Team закладывают основу коллектива, способного бороться за чемпионский титул.

Я как никогда мотивирован выиграть титул и одержать победу в Ле-Мане для одного из самых знаковых брендов в истории автоспорта».