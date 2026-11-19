Перед стартом гоночного уик-энда в Вегасе Алекс Элбон не рассчитывает на неожиданный успех.

Алекс Элбон: «В этот уик-энд британские гонщики должны быть очень быстры. Британская погода. Посмотрите – вокруг в паддоке в рубашках с коротким рукавом ходят только голландцы и англичане.

У нас есть шанс показать результат чуть лучше, чем обычно, если мы заставим шины работать. Тогда всё сразу станет проще. Осталось понять, как этого добиться. Это как раз сложнее всего.

Моя цель на этот уик-энд? Получить удовольствие. На большее сложно рассчитывать. Если не произойдёт ничего непредвиденного, заработать очки будет сложно. В Вегасе всё же возможны сюрпризы, но в остальных гонках шансов почти нет.

Сейчас главное – оценка идей и поиск решений на следующий сезон. Если мы найдём что-то, что поможет в работе с машиной следующего года, это уже можно считать успехом».