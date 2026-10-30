Алекс Элбон признался: «Я уважаю Фернандо, но не согласен с ним»

После гонки в Остине Фернандо Алонсо подверг критике некоторых гонщиков, поставив под сомнение уровень их подготовки. Он напрямую назвал только Алекса Элбона. На пресс-конференции FIA в Мехико представитель Williams ответил двукратному чемпиону Формулы 1.

Алекс Элбон: «В первую очередь хочу сказать, что я очень уважаю Фернандо. Он отличный гонщик, и с детства я во многом на него равнялся.

Сейчас каждый из нас ведёт свою борьбу в конце пелотона, и я не думаю, что дело в уровне гонщиков. В прошлом году у нас был отличный сезон, а в этом мы оказались в конце пелотона. То же можно сказать и о других командах. Но если говорить в целом, то, на мой взгляд, сейчас пелотон сильнее, чем когда-либо за последние годы.

К тому же комментарии сразу после гонки часто бывают продиктованы эмоциями, поэтому не стоит воспринимать каждое слово слишком серьёзно.

Я считаю, что у нас получилась хорошая борьба. Мы действительно здорово сражались на трассе. Очевидно, Фернандо придерживается другого мнения, но это была борьба на протяжении всей гонки. Да и сам эпизод, на мой взгляд, был спорным – учитывая расположение машин на трассе, вина лежит примерно в равной степени на нас двоих.

Ещё раз повторю – я очень уважаю Фернандо, ведь я с детства равнялся на него. Конечно, неприятно слышать подобные слова, особенно от гонщика, которым ты восхищался. Но я с ним не согласен. Всё просто.

Я считаю, что сейчас уровень гонщиков очень высокий. Лет 10-15 лет назад ситуация во второй половине стартового поля была совсем другой. Сейчас у нас уже нет гонщиков, которые просто покупают себе место в Формуле 1.

Что же, ничего не поделаешь. Надеюсь, в этот уик-энд наши с ним пути на трассе не пересекутся».