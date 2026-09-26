Алекс Элбон признался: «Я не думал, что врежусь в стену»

Команда Williams набрала очки в Баку, где Карлос Сайнс финишировал десятым. Этот результат прервал серию из восьми этапов подряд без набранных очков, а для испанского гонщика стал первым попаданием в десятку со времени майского Гран При Канады.

Алекс Элбон не смог завершить гонку после аварии в первом повороте. По словам гонщика, причиной инцидента стал порыв ветра во время торможения.

Карлос Сайнс (10-й): «Я рад, что смог заработать одно очко после вчерашнего штрафа. Думаю, команда заслужила этот результат.

Гонка была сложной, но у меня получился хороший рестарт, я контролировал состояние шин и смог попасть в очки в гонке. Технические новинки позволили добиться прогресса, но мы знаем, что нам потребуется нечто большее, чтобы регулярно зарабатывать очки. Надеюсь, в оставшихся гонках мы сможем получить удовольствие от борьбы в середине пелотона».

Алекс Элбон (сход): «Честно говоря, это была странная авария. Я затормозил чуть позже, чем на предыдущем круге, и попал под сильный порыв ветра, который оказался несколько неожиданным. В тот момент я подумал, что просто заблокирую шины и выеду шире из поворота, но я никак не думал, что врежусь в стену. Мы изучим телеметрию, чтобы во всём разобраться.

Если говорить о новинках, то мы сделали ожидаемый шаг вперёд и вернулись в борьбу в средней группе. Если вспомнить начало сезона, то у нашей машины был лишний вес. Нам пришлось заново создавать шасси, и команда справилась с этой задачей, уложившись в сроки и обеспечив нужный вес, что кардинально отличается от ситуации, которая была восемь месяцев назад.

Надеюсь, наступил переломный момент, и мы сможем добиться большего от обновлений на этапе в Малайзии».