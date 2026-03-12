Алекс Элбон: «В Китае разрыв от лидеров станет ещё больше»

На состоявшейся в Шанхае пресс-конференции FIA пилот Williams Алекс Элбон выразил разочарование итогами первых этапов сезона. По итогам Гран При Австралии Элбон завершил гонку, уступив лидерам круг, в то время как его напарник Карлос Сайнс оказался позади даже на два круга.

«Вся команда расстроена, ведь этот не тот уровень, на котором хочется выступать, но иногда обстоятельства складываются и таким образом. У нас составлен чёткий план действий, как мы будем отыгрываться, но пока мы довольно сильно отстаём даже от лучших команд середины пелотона», — отметил Элбон, рассказывая о настрое коллектива и текущей ситуации.

Пилот подчеркнул, что причины отставания понятны, однако для решения возникших сложностей потребуется время. Элбон добавил, что процесс восстановления может занять дольше, чем хотелось бы команде, однако стратегическая цель остается прежней — вернуться на прежние позиции в пелотоне.

«По правде говоря, я думаю, что в Шанхае мы проиграем лидерам ещё больше, чем в Мельбурне. Обычно мы довольно неплохо выступали в Альберт-парке, австралийская трасса нам подходит, и если вспомнить прошлый год, то в Китае мы откатились назад. Мне представляется, что отчасти наши проблемы связаны с определёнными характеристиками шасси, и в том числе это проявилось в Шанхае», — прокомментировал Элбон, анализируя предстоящий этап чемпионата.

Также он отметил, что на китайской трассе команде сложно добиться оптимального сцепления передних колёс, что влечет за собой проблемы с поворачиваемостью болида. По мнению Элбона, такие трудности, вероятно, сохранятся и в текущий гоночный уик-энд.