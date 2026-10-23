Главная Новости Williams Алекс Элбон: трасса COTA не подходит для нашей машины
Новости

Алекс Элбон: трасса COTA не подходит для нашей машины

Алекс Элбон признал, что трасса Гран-при США в Остине не подходит болиду Williams, но после перерыва и ремонта команда рассчитывает на успешный уик-энд.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.10.2026, 01:51·1 мин
single
Фото: F1news.ru

В начале июня на Гран При Монако Алекс Элбон в последний раз набрал очки. Перед стартом уик-энда в Остине гонщик Williams отметил, что конфигурация трассы COTA не подходит его машине.

Алекс Элбон: «Неделя после этапа в Сингапуре дала возможность немного отдохнуть и перезагрузиться. Сотрудники на базе проделали отличную работу и подготовили детали взамен повреждённых во время спринта. Так что теперь мы готовы начать с чистого листа и надеемся на хороший уик-энд.

К сожалению, эта трасса не очень подходит нашей машине. Здесь открытые участки, на которых ветер оказывает сильное влияние на поведение машины, а также большое количество поворотов разных типов, большинство из которых нам не подходят. Но мы готовы к этому вызову и надеемся, что сможем хорошо провести уик-энд».

Источник

Александер Элбон (283)Williams (645)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Новости

«Королевский» Днепр Винтаж — лучший мотоцикл в истории КМЗ

Антон Звонкий·17.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация