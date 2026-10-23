Алекс Элбон: трасса COTA не подходит для нашей машины

В начале июня на Гран При Монако Алекс Элбон в последний раз набрал очки. Перед стартом уик-энда в Остине гонщик Williams отметил, что конфигурация трассы COTA не подходит его машине.

Алекс Элбон: «Неделя после этапа в Сингапуре дала возможность немного отдохнуть и перезагрузиться. Сотрудники на базе проделали отличную работу и подготовили детали взамен повреждённых во время спринта. Так что теперь мы готовы начать с чистого листа и надеемся на хороший уик-энд.

К сожалению, эта трасса не очень подходит нашей машине. Здесь открытые участки, на которых ветер оказывает сильное влияние на поведение машины, а также большое количество поворотов разных типов, большинство из которых нам не подходят. Но мы готовы к этому вызову и надеемся, что сможем хорошо провести уик-энд».