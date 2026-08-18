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Алекс Элбон продолжит выступать за Williams в 2027 году

Алекс Элбон продлил контракт с Williams минимум на сезон: британский гонщик продолжит выступать за команду в Формуле 1 после юбилейной сотой гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.08.2026, 16:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Алекс Элбон проведёт в Williams как минимум ещё один сезон. Команда объявила о продлении контракта с 30-летним гонщиком из Лондона, который выступает в Формуле 1 под таиландской лицензией.

Алекс сотрудничает с Williams с 2022 года. Июльский Гран При Венгрии стал для него юбилейной, сотой гонкой в составе команды из Гроува. «Наша история ещё не закончена, поэтому сейчас я максимально сосредоточен и готов выполнять любые задачи, которые позволят нам вернуться на более высокие позиции».

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Александер Элбон (259)Williams (580)

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