Алекс Элбон признал: «Нам по-прежнему не хватает скорости»

Уик-энд в Остине сложился для Williams неудачно: американская трасса оказалась неподходящей для машины. При этом команда протестировала новинки и рассчитывает выступить лучше в Мексике.

Алекс Элбон (17-й): «Гонка принесла несколько позитивных моментов. Я хорошо стартовал и отыграл пару мест на первом круге, потом провёл несколько интересных поединков с Фернандо.

К сожалению, в начале гонки машина получила небольшие повреждения, а из-за длительного отрезка на Hard мне часто приходилось пропускать другие машины. Нам по-прежнему не хватает скорости, нужно найти возможность прибавить к этапу в Мексике».

Карлос Сайнс (18-й): «Я хорошо стартовал, но меня прижали к стене, произошёл контакт – и на моей машине пострадало переднее антикрыло. Это испортило мне первый отрезок гонки, пришлось ехать в боксы за новым крылом, потеряв драгоценное время.

После этого я смог отыграться, показав приличный темп, учитывая возможности нашей машины. На следующей неделе в Мексике мы должны быть более конкурентоспособны, возможно, сможем побороться с другими гонщиками средней группы команд, но заработать очки будет непросто».