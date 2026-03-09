Алекс Элбон: «Нам нужно сократить отставание на полсекунды»

Команда Williams завершила Гран-при Австралии без набранных очков – наивысшее место в итоговом протоколе занял Алекс Элбон, который финишировал двенадцатым.

После окончания гонки пилот Williams не скрывал разочарования сложившейся ситуацией. По словам Элбона, текущий уровень скорости автомобиля FW48 не позволяет рассчитывать на борьбу в средней группе и попадание в топ-10.

«Конечно, такой результат очень огорчает, – отметил Алекс Элбон. – Очевидно, что мы находимся не в той форме, в которой были 12 месяцев назад. Всю гонку я проехал в одиночестве. Если реалистично оценивать ситуацию, то мы не в состоянии бороться в средней группе. При этом мы опережаем Aston Martin и Cadillac, и в итоге гонку проводим в одиночестве.

Пилот подчеркнул, что для выхода на конкурентный уровень Williams необходимо прибавить как минимум полсекунды на круге. Элбон отметил, что команда осознает причины отставания, и проблема заключается не только в массе болида. Помимо недостатка скорости, FW48 также испытывает нехватку прижимной силы.

В квалификации, по словам Элбона, отставание было особенно заметно на фоне Mercedes, использующих тот же силовой агрегат. По сравнению с этой командой Williams уступала именно в быстрых поворотах на автодроме в Австралии.