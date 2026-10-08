«Нам не помешает, если пойдёт дождь»: Алекс Элбон

Вчера в сингапурской фан-зоне Williams было не протолкнуться: на встречу с Алексом Элбоном пришли многочисленные местные болельщики и гости города-государства. Гонщик называет Гран При Сингапура домашней гонкой. У Алекса тайские корни, и в Формуле 1 он выступает под флагом Таиланда, хотя родился в Лондоне. На сингапурский этап приезжает много болельщиков из Таиланда, которые считают Элбона «своим».

Появление Алекса на сцене публика встретила оглушительной овацией.

«Я просто оглох и уже ничего не слышу! – весело сказал Элбон, когда шум несколько стих. – Так, как нас принимают здесь, не принимают нигде. Если говорить о предстоящей гонке, то если бы в Формуле 1 применялся реверсивный порядок старта, то мы бы претендовали на поул! (смеётся)

А вообще надеюсь, что по ходу Гран При мне не придётся ехать в одиночестве. Мы с командой уже провели ряд совещаний по поводу предстоящего уик-энда, который обещает быть тяжёлым. Но думаю, все согласятся, что для Williams весь этот сезон складывается непросто. В Баку наша машина получила ряд технических новинок, благодаря которым удалось прибавить, однако шаг вперёд оказался не таким большим, как бы нам хотелось.

С одной стороны, новинки работают примерно так, как мы ожидали, с другой, все команды сейчас очень здорово справляются со своими задачами в плане модернизации техники, поэтому мы по-прежнему отстаём. Что до оставшихся гонкок сезона, то надеемся, что вы продолжите нас поддерживать!

Надеемся, в дни предстоящего уик-энда пойдёт дождь или ещё что-нибудь произойдёт – нам это не помешает, но вообще, рассуждая реалистично, мы рассчитываем значительно поправить наше положение уже в следующем году».

Во время сессии вопросов болельщики в основном интересовались темами, связанными с жизнью Алекса за пределами гоночных трасс. В частности, его спросили, чем бы он хотел заниматься, если бы не стал гонщиком Формулы 1.

«Мне бы хотелось вести свой блог, посвящённый еде. Мне нравится всё, что связано с едой, хотя мой дедушка был архитектором, и я тоже люблю что-то конструировать, мне нравится процесс дизайна, и если вы заглянете на мои страницы в социальных сетях, то увидите, что в основном они посвящены архитектуре».

В завершение Элбона попросили объяснить, почему на Гран При Сингапура он будет выступать в шлеме, стилизованном под дуриан — специфический тропический фрукт, распространённый в этом регионе.

«Полагаю, это всё в русле тенденции, начатой ещё во Флориде, ведь в Майами у меня был шлем, стилизованный под апельсин. А перед сингапурским уик-эндом мы подумали, какая еда могла бы стать своего рода символом, и решили, что это будет дуриан!

Фото: F1news.ru

Тут есть ещё такой момент: надеюсь, из-за этого остальные гонщики будут опасаться ко мне приближаться! (смеётся) Вот такой у нас план, к тому же, по-моему, шлем выглядит просто отлично!»