На последних этапах Williams сосредоточена на проверке решений, которые планируется использовать в следующем сезоне. В четверг в Катаре Алекс Элбон положительно оценил прогресс команды.

Алекс Элбон: «Сейчас я много работаю на симуляторе, поэтому хорошо чувствую разницу в эффективности старой и новой машины. Пока это всё относительно и зависит от корреляции, но в целом дела обстоят неплохо.

Мы решаем некоторые проблемы с балансом и добились значительного прогресса, изучаем новую силовую установку, которую будем использовать в следующем году, пытаемся почувствовать, как она работает.

Всё движется в верном направлении. Хотелось бы избежать чрезмерных обещаний, но мы спокойно и уверенно прогрессируем, чтобы начать следующий год в лучшей форме. Надеюсь, у нас всё получится».