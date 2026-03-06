Главная Новости Williams Алекс Албон: «Мы ещё не успели во всём разобраться»
Алекс Албон: «Мы ещё не успели во всём разобраться»

Williams анализирует особенности трассы Мельбурна и эффективность использования энергии перед квалификацией Формулы-1, стремясь возглавить среднюю группу.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.03.2026, 10:41·2 мин
Фото: F1news.ru

В пятницу болиды Williams не смогли продемонстрировать высокий темп, завершив оба тренировочных заезда лишь во второй десятке итогового протокола.

Ангелос Циапарас, главный инженер коллектива, отметил, что трасса в Мельбурне предъявляет особые требования к распределению энергии. По словам специалиста, автодром относится к числу так называемых «энергетически бедных» трасс, что требует особого подхода к пилотированию и техническим настройкам для максимально эффективного использования ресурсов болида. Циапарас также подчеркнул, что впереди у команды еще одна свободная тренировка, в ходе которой инженеры планируют доработать настройки перед субботней квалификацией.

«Тенденции, которые мы наблюдали на предсезонных тестах в Бахрейне, сохраняются: четыре ведущих коллектива по-прежнему впереди, а за ними располагается плотная группа преследователей. Наша цель — стать лидерами в этой группе по итогам уик-энда», — добавил главный инженер Williams.

Алекс Элбон, который показал 15-й результат, поделился впечатлениями от первого гоночного уик-энда нового сезона. Пилот отметил, что переход на обновленный регламент всегда сопряжен с дополнительными сложностями, и нынешний этап не стал исключением. Элбон подчеркнул, что команде предстоит тщательно проанализировать собранные данные, чтобы понять, как использовать их для улучшения результатов в субботу.

Пилот Williams также признал, что коллективу еще предстоит разобраться, каким образом наиболее рационально расходовать энергию на сложной трассе Мельбурна. По словам Элбона, команда продолжит работу на симуляторе и будет использовать современные методы моделирования для подготовки к завтрашнему дню. «Нам многое еще нужно улучшить перед квалификацией, но это часть нашего процесса обучения», — заключил Алекс Элбон.

