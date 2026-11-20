Алекс Элбон и Карлос Сайнс завершили вторую тренировку в Лас-Вегасе на 12-й и 18-й позициях соответственно. На субботу синоптики прогнозируют сухую погоду, однако в Williams рассчитывали бы на дождь в оставшихся сессиях гоночного уик-энда.

Алекс Элбон (12-й): «Сегодня условия были непростыми, а из-за дождя в первой тренировке нам практически не удалось поработать. На этой трассе и так самый низкий уровень сцепления с асфальтом за весь сезон, поэтому, пока шины прогревались, машину довольно часто заносило.

В этот уик-энд мы используем обновлённую турбину, поэтому сосредоточились на калибровке и подготовке к третьей тренировке. Прогноз на завтра обещает сухую погоду, хотя мы бы предпочли, чтобы дождь шёл весь уик-энд. Посмотрим, как всё сложится».

Карлос Сайнс (18-й): «Сегодня получилось проехать совсем немного кругов. Дождь фактически сорвал первую тренировку, а во второй мне тоже пришлось ограничить программу из-за небольшой проблемы с силовой установкой, которая вынудила досрочно завершить работу.

Во второй тренировке мы выезжали на промежуточных шинах. Для оставшейся части уик-энда эта работа не так важна, но в Бразилии у нас возникли проблемы с этим типом шин, и я хотел убедиться, что мы их решили. Уже с первого круга у меня был хороший темп, и это обнадёживает.

До конца уик-энда ожидается сухая погода, поэтому перед завтрашней квалификацией всем придётся перестраиваться под новые условия, поэтому должно быть интересно».