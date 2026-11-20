Правительство призвали сделать обязательным внедрение технологий против вождения в нетрезвом виде, которые, как показали исследования, способны сократить число повторных нарушений на 67 per cent.

Ежедневно на дорогах UK в результате действий водителей, находящихся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, погибают или получают тяжёлые травмы до четырёх человек. Эксперты считают, что проверенная технология может не только помочь преодолеть застой в борьбе с вождением в нетрезвом виде, но и пользуется поддержкой общественности.

В рамках Стратегии безопасности дорожного движения, представленной в начале 2026, правительство заявило о намерении провести консультации по возможному внедрению алкозамков. Эти устройства представляют собой алкотестеры, подключённые к системе зажигания автомобиля. Машина не заведётся, если устройство определит, что водитель находится в состоянии опьянения.

Глава отдела политики RAC Simon Williams заявил: “The Government has stated clearly that drink-driving is unacceptable, and that it’s committed to combating such behaviour. These words now need to be followed swiftly by action.”

В письме министру по безопасности дорожного движения Justin Madders RAC отмечает, что технология алкозамков уже широко применяется в разных странах, включая France, Belgium, Denmark, Canada, New Zealand, Australia и US. Исследования эффективности устройств показали, что уровень повторных нарушений может снизиться на 64-67 per cent. Согласно американскому исследованию 2006, повторное нарушение совершили 6.7 per cent участников контрольной группы, тогда как среди водителей, использовавших алкозамки, этот показатель составил 2.4 per cent.