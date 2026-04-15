Алан Пермейн: Важно достигнуть оптимального баланса

Руководитель команды Racing Bulls Алан Пермейн выразил надежду на постепенное введение изменений в регламент, чтобы коллективы смогли адаптироваться к ним в разгар действующего сезона.

По словам Пермейна, обсуждение корректировок регламента вызвало множество идей среди участников. Особое внимание он обратил на предстоящий этап в Майами, где, учитывая формат уик-энда с субботним спринтом и всего одной тренировкой, у команд практически не будет возможности для проведения тестов.

«Вероятнее всего, в Майами мы ограничимся более простыми решениями, чтобы избежать ненужных рисков. Затем планируем опробовать что-то новое в Монреале. После этого нас ждет этап в Монако, где протестировать обновления практически невозможно. Лишь в начале июня, в Барселоне, появится возможность реализовать более сложные новшества», — отметил Пермейн.

Он подчеркнул, что количество обновлений будет напрямую зависеть от решений FIA и Формулы 1. Работа над усовершенствованием машины продолжается, а команда ждет новых директив от организаторов чемпионата.

Пермейн также отметил, что найти компромиссное решение, которое устроит все стороны, весьма сложно. Он считает, что необходимо учитывать мнения гонщиков, а также делить болельщиков на две группы: одних огорчают изменения, другие же довольны происходящим на трассе. «Некоторые гонки были действительно захватывающими. Я сам с интересом следил за борьбой гонщиков Ferrari в Шанхае», — поделился руководитель Racing Bulls. По его словам, пересматривая события в Мельбурне, можно заметить, как гонщики расходуют энергию, что делает трансляцию еще более интригующей.

Пермейн сообщил, что прошедшая на прошлой неделе встреча команд оказалась продуктивной, и в дальнейшем запланировано еще несколько обсуждений. По его мнению, важно соблюдать осторожность: необходимо сбалансировать уровень зрелищности, чтобы гонки не стали чересчур насыщенными, но при этом не потеряли интерес для зрителей.

В числе рассматриваемых вариантов он назвал возможность снижения объема энергии, доступной гонщикам в зонах обгона. Однако, по мнению Пермейна, это приведет к уменьшению количества обгонов на трассе, поэтому требуется найти оптимальный баланс между динамикой и интересом к гонкам.