Алан Пермейн: Считаю, мы проделали отличную работу

Руководитель Racing Bulls Алан Пермейн поделился с пресс-службой команды подробностями о том, как коллектив использует апрельскую паузу в календаре Формулы 1.

Приоритеты на время перерыва

По словам Пермейна, в настоящее время ведется работа сразу по нескольким направлениям. Крупное обновление, которое планировалось представить на этапе в Бахрейне, теперь будет реализовано позднее — на этапах в Майами и Монреале. Таким образом, команда готовит два отдельных пакета новинок, причем обновления для Канады не удастся поставить раньше намеченного срока.

После возвращения оборудования из Японии коллектив Racing Bulls решил использовать паузу для проведения ряда работ с шасси, которые изначально планировали выполнить только после серии выездных гонок. Некоторые подразделения команды в этот период работали особенно интенсивно, поэтому Пермейн порекомендовал гоночному коллективу взять небольшой передышку.

Пауза в чемпионате позволила сосредоточиться на сборке автомобилей на базе — это дало конструкторам шанс увидеть машины в финальном виде. Обычно в течение сезона техника редко бывает на базе, и сейчас появилась возможность завершить задачи, которые ранее откладывались. Если отменённые этапы вернутся в календарь, то коллективу предстоит напряжённая концовка сезона, и важно воспользоваться шансом для восстановления сил.

Итоги начала сезона

Анализируя старт нынешнего чемпионата, Пермейн отметил, что команда довольна проделанной работой. Он подчеркнул, что в Шанхае Racing Bulls удалось заработать очки и в спринте, и в основной гонке, несмотря на некоторую нехватку скорости. Аналогичная ситуация сложилась и на трассе в Сузуке — там гонщики выжали максимум из возможностей машины и вновь принесли команде очки.

Пермейн напомнил, что соперники начали разработку своих машин раньше, в то время как Racing Bulls приступила к работе только ближе к концу прошлого года, что и сказалось на результатах. Однако, по его словам, запланированные обновления должны помочь команде приблизиться к лидерам средней группы.

Работа силовой установки Red Bull Ford

Руководитель Racing Bulls отметил, что силовая установка Red Bull Ford демонстрирует стабильную работу, а с каждым новым кругом команда получает все больше информации для анализа. Одним из преимуществ он назвал тесное взаимодействие с мотористами непосредственно внутри собственной инженерной структуры, что способствует более глубокому пониманию технических нюансов.

По словам Пермейна, текущая пауза — подходящий момент для анализа уже проделанной работы. Кроме того, в ближайших гонках, начиная с этапа в Майами, возможны определённые изменения в регламенте по использованию силовой установки. Команда стремится максимально эффективно использовать это время для совершенствования как шасси, так и двигателя.

Вопросы регламента

Пермейн отметил, что вопросы изменения регламента остаются сложными и требуют учета мнения гонщиков и болельщиков, среди которых есть как сторонники, так и противники новых форматов гонок. Он подчеркнул, что важно работать сплоченно, чтобы найти оптимальный баланс.

В ближайшие недели Racing Bulls планирует провести ряд встреч, чтобы определиться с пакетом доработок, который появится на Гран При Майами. Основные задачи — сделать квалификацию более динамичной и сосредоточить внимание на мастерстве гонщиков, а также проанализировать прошедшие инциденты для уменьшения разницы в скорости между машинами. Вместе с тем Пермейн отметил, что любые меры не должны ухудшить зрелищность гонок и сказаться на количестве обгонов.

Взаимодействие гонщиков

Руководитель Racing Bulls дал высокую оценку совместной работе Лиама и Арвида. Перед началом сезона Пермейн акцентировал внимание пилотов на важности взаимной поддержки и обмена опытом, а не соперничества. По его словам, оба спортсмена хорошо взаимодействуют и учатся друг у друга.

Несмотря на различие в подходах, по скорости гонщики сейчас достаточно близки. В Японии Лиаму помешала проблема с передним антикрылом, иначе оба пилота могли бы показать схожие результаты. Оба прошли через молодежную программу Red Bull, и команда гордится тем, что может способствовать раскрытию их потенциала. Пермейн добавил, что благодаря единой подготовке гонщики демонстрируют схожий стиль работы.