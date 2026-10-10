Алан Перемейн: Главное — не нажимать на неправильные кнопки

Ошибка дирекции гонки в первой части квалификации к спринту привела к тому, что на нескольких машинах нельзя было активировать режим обгона. Проблема коснулась и гонщика Racing Bulls Арвида Линдблада.

В результате он показал только 17-й результат и завершил борьбу. Алан Пермейн, руководитель команды из Фаэнцы, рассказал, почему в этой ситуации никто не стал подавать протест. Аналогичным образом поступили Williams и Aston Martin.

«Если честно, это была довольно сложная ситуация, – поделился Пермейн в интервью Sky Sports. – Лиам Лоусон тогда показал 8-й результат – и что мы должны были делать? Стоило ли пытаться опротестовать итоги квалификации?

Единственное, что могли предпринять в FIA – это аннулировать все результаты и вернуться к итогам тренировки. Безусловно, мы этого не хотели. Тем не менее, я считаю, что нам пора подтолкнуть FIA к принятию каких-то мер.

Безусловно, в Малайзии тоже была сложная ситуация на самом первом круге, но тогда специалисты федерации быстро с ней справились, и мы неплохо выступили. Но в Сингапуре возникли новые трудности, и мне кажется, что в этой ситуации мы должны поддержать FIA, помочь федерации и всем вместе прикинуть, можно ли что-то предпринять общими усилиями вместе с Формулой 1, чтобы добиться улучшений.

Насколько я понимаю, вчера кто-то нажал не ту кнопку. Что делать в такой ситуации? Лучше всего не нажимать неправильные кнопки. Не сомневаюсь, после окончания этого уик-энда, когда всё уляжется, а эта серия из трёх этапов подряд будет позади, наступит более подходящий момент, и мы ещё вернёмся к разговору на эту тему».