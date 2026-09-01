Алан Макниш предупреждает: «Уик-энд может оказаться для нас непростым»

В Audi рассчитывают продлить серию из четырёх гонок подряд с набранными очками в Монце. При этом скоростная трасса не вполне соответствует особенностям машин команды.

Алан Макниш, гоночный директор: «В Зандфорте мы продемонстрировали хороший темп и заработали очки в четвёртой гонке подряд, что настраивает на оптимизм, но всегда есть над чем поработать.

Монца – это особое место с богатой историей. Этот уик-энд может оказаться для нас непростым – на трассе с подобной конфигурацией нам будет сложнее попасть в десятку, но мы сосредоточены на решении поставленных задач и постараемся максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы позитивно завершить европейскую часть сезона».

Нико Хюлкенберг: «В Зандфорте мы снова заработали очки, подтвердив, что команда движется в правильном направлении. Теперь наша цель — сохранить этот уровень в следующих гонках.

Возвращаться в Монцу всегда приятно. Это одна из классических трасс с огромным количеством страстных тифози, где всегда приятно пилотировать машину Формулы 1. В средней группе команд борьба по-прежнему невероятно плотная, но мы постараемся чисто провести уик-энд – посмотрим, на каком месте мы окажемся».

Габриэль Бортолето: «Результат гонки в Зандфорте не оправдал моих ожиданий, но я чувствовал себя комфортно за рулем, у нас был хороший темп — это настраивает на оптимизм.

Уик-энд в Монце всегда особенно важен для меня. Всю свою юниорскую карьеру я провёл в Италии, в последние годы неплохо здесь выступал, и всегда с нетерпением жду гонку в этом «Храме скорости».

В последних Гран При мы были конкурентоспособны, надеюсь, мы сможем сохранить эту динамику и добьёмся хорошего результата».