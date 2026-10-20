Алан Макниш: настало время сделать следующий шаг

Команда Audi набрала очки на этапе в Сингапуре и намерена продолжить успешную серию в Остине.

Алан Макниш, гоночный директор, отметил важность достигнутого результата: «Приятно видеть, что наши усилия воплощаются в результат, как в Сингапуре – это добавляет уверенности перед предстоящими гонками, но мы понимаем, как многое должны сделать, чтобы стабильно бороться за хорошие результаты в условиях плотной конкуренции.

Этап в Остине начинает серию непростых гонок, к этому уик-энду мы подойдём с той же решимостью, что и в Сингапуре. В последнее время мы добились прогресса, теперь нужно сделать следующий шаг, найти тот самый «дополнительный резерв», позволяющий бороться за очки двумя машинами».

Нико Хюлкенберг также положительно оценил выступление в Сингапуре: «Гонка в Сингапуре стала успешным завершением серии из трёх гонок подряд, где мы заработали важные очки. Это было здорово, но в Формуле 1 тебя оценивают по результатам последней гонки, поэтому сейчас всё наше внимание сосредоточено на Остине.

COTA — отличная трасса с интересным сочетанием скоростных поворотов, техничных участков и возможностью борьбы за позицию, где техасские болельщики заряжают нас невероятной энергией. Впереди три напряжённые недели. Надеюсь, мы будем конкурентоспособны».

Габриэль Бортолето рассказал о настрое перед возвращением в Техас: «Гонки в Остине всегда получаются интересными, с отличной атмосферой вокруг – я рад вернуться в Техас. В последних гонках дела у меня шли не очень, хочу поскорее вернуться на трассу и использовать свой шанс в этот уик-энд.

Я несколько раз был близок к попаданию в первую десятку, и очень хочу добиться успеха. В Остине начнётся серия из трёх гонок подряд, надеюсь, она пройдёт успешно».