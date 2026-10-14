Алан Макниш отреагировал на шутку Тото Вольффа

Гоночный директор Audi Алан Макниш прокомментировал шутку руководителя Mercedes Тото Вольффа после завершения Гран При Сингапура.

Во время воскресной гонки на городской трассе Джордж Расселл после пит-стопа оказался позади Нико Хюлкенберга. Гонщик Mercedes не смог обойти пилота Audi. Их борьба попала в телевизионную трансляцию, после чего Тото Вольфф пошутил, что Audi получила эфирное время благодаря Mercedes.

«Тото очень любезно отметил этот факт, но мы попали в трансляцию потому, что ехали впереди одной из его машин, – ответил Алан Макниш руководителю Mercedes. – Мне тогда казалось, что у Джорджа будет два или три круга после пит-стопа, чтобы обогнать Нико. Если за это время ему не удастся выйти вперёд, то Нико сможет удержать позицию. Так и получилось – он отлично защищался именно на тех участках трассы, где это было необходимо.

Когда преимущество Джорджа за счёт более свежих шин сошло на нет, ему уже не хватало темпа для обгона, как это было в случае с Пьером Гасли. Так что мы вполне можем быть довольны своей работой. Думаю, это была первая дуэль Audi и Mercedes.

На последних десяти кругах мы были на одном уровне с Red Bull и Mercedes. Это уже неплохо, и мы довольны таким результатом».