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«Обидно – не хватило одной тысячной!» — Алан Макниш

Квалификация Audi в Монце: Габриэль Бортолето занял 11-е место, Нико Хюлькенберг — 13-е, а до выхода в финал не хватило одной тысячной секунды.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.09.2026, 20:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Квалификация в Монце стала серьёзным испытанием для силовой установки, однако в Audi команда справилась с ним достойно.

Алан Макниш, гоночный директор: «Сегодня мы выжали из машины максимум. До выхода в финал квалификации не хватило одной тысячной – немного обидно, что мы не прошли дальше, но перед этапом мы знали, что уик-энд в Монце будет для нас непростым.

Как и ожидалось, квалификация прошла в невероятно плотной борьбе, но мы использовали свои шансы и заняли наилучшую из возможных позиций. С учётом штрафов, мы поднимемся на несколько мест – посмотрим, что получится в гонке».

Габриэль Бортолето (11-й) отметил, что его последний быстрый круг получился удачным: «Свой последний быстрый круг я проехал очень неплохо – до выхода в финал не хватило всего одной тысячной. Я немного потерял время в восьмом повороте, когда задняя часть машины оказалась нестабильной, но не думаю, что сегодня мы смогли бы добиться от машины большего.

В целом, я вполне доволен тем, как проходит этот уик-энд. Команда проделала невероятную работу, и даже на трассе, где мы ждали проблем, нам удалось остаться в числе лидеров.

Думаю, завтра мы сможем побороться за очки. Это будет нелегко, соперники тоже быстры, но мы сделаем всё возможное».

Нико Хюлкенберг (13-й) назвал квалификацию сложной: «Сложная квалификация. В Монце огромную роль играют выбор времени и использование слипстрима. В первой части квалификации я пару раз оказался не в том месте, из-за чего было сложно проехать нормальный круг. Во второй сессии ситуация улучшилась, но было уже слишком поздно.

В последних гонках мы выступали очень неплохо. Постараюсь максимально использовать каждую возможность отыграться».

Источник

Нико Хюлкенберг (220)Audi (332)Габриэль Бортолето (152)Алан Макниш (27)

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