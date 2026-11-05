Алан Джонс (1946–2026)

Алан Джонс, чемпион Формулы 1 1980 года, умер после непродолжительной болезни. Он скончался через три дня после своего 80-летия.

В период с 1975 по 1986 год Алан Джонс принял участие в 116 Гран При. Чемпионский титул он завоевал, выступая за Williams. После завершения карьеры Джонс много лет работал комментатором Формулы 1 на австралийском телевидении.

Организаторы Гран При Австралии выразили соболезнования семье, близким и друзьям гонщика в социальных сетях: «С глубокой скорбью сообщаем о кончине Алана Джонса и выражаем искренние соболезнования его семье, близким и друзьям.

Алан, чемпион мира Формулы 1, один из величайших австралийских гонщиков занимает особое место в истории нашего спорта. Его победа в чемпионате мира 1980 года вдохновила целое поколение австралийских поклонников автоспорта, а его победа на Гран При Австралии в том же году остается последней победой австралийского гонщика на домашнем Гран При.

Он оставил после себя выдающееся наследие в австралийском автоспорте, и его будет очень не хватать сообществу автоспорта во всем мире».