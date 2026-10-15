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Снизятся ли сборы за высадку пассажиров в аэропортах? Правительство пересмотрит тарифы после резкого роста цен.

Власти Великобритании проверят сборы за высадку в аэропортах: за год средняя плата выросла на треть и достигла £7 за 10–15 минут на фоне недовольства водителей.
РедакцияР
Редакция
15.10.2026, 18:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Правительство объявило о проверке «грабительских» сборов за высадку пассажиров в аэропортах Великобритании. За последний год средняя стоимость для пассажиров и водителей выросла на треть.

Представитель Department for Transport заявил: “It is vital to ensure travel remains accessible and that passengers are treated fairly. In the meantime, we hope airports exercise restraint on rises, particularly where there are limited public transport alternatives.”

Исследование RAC показало, что 16 из 20 крупнейших аэропортов Великобритании повысили тарифы на высадку пассажиров за последние 12 месяцев. В среднем использование так называемой зоны ‘kiss and fly’ теперь обойдётся в £7 всего за 10–15 минут. Это на £1.70 больше, чем средняя стоимость летом 2025 года. Кроме того, опрос показал: четверо из пяти водителей считают нынешние цены “rip-off”.

Старший сотрудник RAC по вопросам политики Rod Dennis заявил, что объявление правительства “will be music to the ears of drivers, as we know airport drop-off charges are a growing source of anger and frustration”. Он также отметил, что действующие сборы “are at direct odds with most other major airports overseas, where drivers can drop passengers off close to terminals free of charge”.

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