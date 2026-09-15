Aion S7 бросит вызов Land Rover Discovery в рамках масштабного наступления новых моделей

Китайский бренд Aion намерен выйти на рынок Великобритании, представив до конца десятилетия не менее восьми моделей. После электрических Aion V и UT к линейке в 2027 году присоединится подключаемый гибрид S7 — крупный внедорожник размером с Land Rover Discovery, оснащённый батареей ёмкостью 36.3kWh и способный проезжать на электротяге почти 80 миль.

Остальной состав модельного ряда пока не подтверждён. Однако управляющий директор Aion UK Jon Wakefield намекнул на возможные новинки: “If you were in Beijing [for the auto show], there were products on the GAC stand that’ll give you an idea of what’s coming.”

Одной из таких моделей стал Yue 7 — крупный 4x4 длиной пять метров с подключаемой гибридной силовой установкой и двумя электромоторами. В его дизайне заметно влияние Land Rover Defender, Jeep Wrangler и Ford Bronco для рынка США. Автомобиль ориентирован на серьёзное бездорожье и широкие возможности персонализации: производитель заявляет о наличии “37 modification points” для установки дополнительного оборудования, включая вспомогательные фары и боксы для хранения.

На пекинском автосалоне также состоялись премьеры Aion i60 и Aion N60. При этом представитель компании сообщил, что ни одна из этих моделей не входит в краткосрочный или среднесрочный план Aion для Великобритании. i60 представляет собой традиционный SUV сегмента C/D, рассчитанный на конкуренцию с такими глобальными бестселлерами, как Toyota RAV4 и Honda CR-V. Модель будет доступна с полностью электрической силовой установкой и в версии EREV (электромобиль с увеличенным запасом хода). При длине 4,685mm i60 лишь на 80mm длиннее Aion V, а размер его колёсной базы составляет те же 2,775mm.

N60 — немного более короткая и менее традиционная модель, внешне напоминающая компактвэн. Как и V с UT, она будет выпускаться только в электрической версии — без гибридной силовой установки и двигателя-генератора для увеличения запаса хода. Заявленный запас хода автомобиля в 610km по циклу CLTC, вероятно, будет соответствовать примерно 300 милям по методике WLTP.

Предполагается, что некоторые из восьми новых автомобилей могут оказаться модификациями уже существующих моделей. Wakefield упомянул “fettled” версию одной из машин нынешней линейки — возможно, её представят на Парижском автосалоне в следующем месяце. Также ожидается появление “flagship EV”, однако его позиционирование и тип кузова пока не раскрыты. С учётом текущих тенденций рынка наиболее вероятно, что это будет конкурент Tesla Model Y.

Aion V и UT уже продаются и доступны через Auto Express Buy a Car Service со скидкой до £2,600 от рекомендованной розничной цены. В течение следующих 18 месяцев к ним должны присоединиться S7, Yue 7 и упомянутая “fettled” модель. Оставшиеся три автомобиля, скорее всего, появятся не раньше конца 2028 года.