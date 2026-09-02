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Афиша Гран-при Италии, созданная Андреа Рубеле

Ferrari представила анонс Гран При Италии в работах веронского иллюстратора Андреа Рубеле, известного лаконичными формами и сюрреалистичными образами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пресс-служба Ferrari представила Гран При Италии с помощью работы Андреа Рубеле — иллюстратора и графического дизайнера из Вероны. Его произведения «сочетают в себе лаконичные формы, визуальные метафоры и тонкое чувство сюрреализма, создавая поэтические образы, побуждающие к размышлениям».

Андреа Рубеле сотрудничает с компаниями, издательствами, журналами и учреждениями культуры, среди которых Ferrari. Его работы получили международное признание. В своих проектах Рубеле продолжает исследовать иллюстрацию как способ пробуждать любопытство, вдохновлять на размышления и общаться с людьми посредством визуального повествования.

Источник

Ferrari (1006)

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