Афиша Гран-при Италии, созданная Андреа Рубеле

Пресс-служба Ferrari представила Гран При Италии с помощью работы Андреа Рубеле — иллюстратора и графического дизайнера из Вероны. Его произведения «сочетают в себе лаконичные формы, визуальные метафоры и тонкое чувство сюрреализма, создавая поэтические образы, побуждающие к размышлениям».

Андреа Рубеле сотрудничает с компаниями, издательствами, журналами и учреждениями культуры, среди которых Ferrari. Его работы получили международное признание. В своих проектах Рубеле продолжает исследовать иллюстрацию как способ пробуждать любопытство, вдохновлять на размышления и общаться с людьми посредством визуального повествования.