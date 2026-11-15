AF Corse на гиперкаре Ferrari показала лучший результат в Ле-Кастелле

После окончания сезона WEC Роберт Кубица объявил о завершении сотрудничества с AF Corse. В составе этой команды он в 2025 году выиграл «24 часа Ле-Мана», о чём мы уже рассказывали. Между тем AF Corse продолжает успешно выступать в гонках на выносливость — теперь в «зимнем» чемпионате Asian Le Mans Series (ALMS).

В этом году из-за сложной международной обстановки сезон в «Азиатском Ле-Мане» включает всего шесть этапов. Все они проходят на трёх европейских автодромах. Первый 4-часовой заезд состоялся вчера на юге Франции, в Ле-Кастелле.

В сезоне 2026-2027 гг. в ALMS впервые появился класс Hypercar. Победу на залитой дождём трассе автодрома Поль-Рикар одержал экипаж AF Corse, выступающий на том же спортпрототипе Ferrari 499P. На финише он более чем на 6 секунд опередил экипаж Cetilar Racing — другой частной команды.

При этом в самой мощной категории ALMS участвуют всего два экипажа, и оба используют гиперкары Ferrari. В их составе выступают гонщики, добившиеся значительных успехов в WEC. Ferrari 499P команды AF Corse пилотируют Йифей Йе и Никлас Нильсен, с которыми ранее выступал Кубица. Его заменил аргентинский гонщик Луис Перес Компанк. За Cetilar Racing вместе с напарниками, отцом и сыном Лакорте, выступает Антонио Фуоко, выигравший марафон в Ле-Мане в 2024 году.

Серию ALMS не следует сравнивать с чемпионатом мира по гонкам на выносливость: уровень участников здесь в основном несколько иной. Однако с появлением класса Hypercar гонщики, имеющие по классификации FIA так называемый «бронзовый» статус, впервые получили возможность сесть за руль столь мощных спортпрототипов.

Третье место в субботней гонке и победу в классе LMP2 одержал экипаж Algarve Pro Racing. В его составе выступают Энцо Трулли, сын бывшего гонщика Формулы 1, и молодой датчанин Мальте Якобсен, недавно подписавший контракт с McLaren Hypercar Team.