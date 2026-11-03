Абила: «Только сейчас начинаю понимать, чего мы достигли»

Серджи Абила с 2022 года работает с гонщиком Mercedes Кими Антонелли, который теперь является чемпионом мира. Он выполняет обязанности тренера и личного физиотерапевта спортсмена.

Их познакомил Улейш Касанобус — уроженец столицы Каталонии и тренер Джорджа Рассела. Ранее Касанобус вместе с Абилой учился на спортивном факультете университета Барселоны.

В обязанности Абилы входит не только физическая подготовка гонщика. Он также следит за питанием Антонелли, занимается психологическими аспектами, включая устойчивость к стрессам, и контролирует режим сна.

После победы Кими в чемпионате мира Абила дал интервью испанскому телеканалу DAZN. Он рассказал о сотрудничестве с итальянским гонщиком, которое началось ещё во время выступлений Антонелли в Формуле 4.

«Я отлично помню нашу первую встречу, это было в 2022-м, – рассказал Серджи. – Я всё бросил в Финляндии, где тогда работал, и быстро прилетел к нему в Болонью, ведь Кими тогда только что перенёс операцию после травмы запястья. Помню, что из аэропорта я сразу поехал к нему домой, и он вышел меня встречать…

До этого мы не были знакомы, но я быстро понял, что он особенный, хотя при этом вполне нормальный скромный парень, которого отличают прекрасные человеческие качества. И я всегда говорил, что работать с ним очень приятно. В рабочих отношениях порой начинаются проблемы, но это не наш случай – работать с Кими очень легко, всё складывается само собой, так что я очень доволен.

Кими – очень умный молодой человек, при этом очень чувствительный, очень привязывается к людям, с которыми работает – у него со всеми какие-то особые отношения, в том числе с его механиками.

Например, я начинаю нервничать, когда он идёт с ними общаться, даже если мы задерживаемся на трассе допоздна – а он это делает всегда. Это одно из его естественных и хороших качеств. В гараже он всегда как дома, это вообще его любимое место. Позитивная энергия, которую он буквально излучает, всем помогает работать ещё лучше.

Мы с самого начала уделяли очень большое внимание психологической подготовке, и в этом году результаты Антонелли ещё выше, но при этом мы стараемся оставаться реалистами и всегда ставим перед собой новые задачи.

Я всегда говорю, что мы не празднуем победы, а сразу начинаем думать о следующей гонке, но, конечно, в день, когда Кими выиграл титул, мы позволили себя отметить это событие. Невозможно предвидеть, сможет ли он снова стать чемпионом, так что этим моментом надо насладиться.

Только сейчас я начинаю понимать, чего мы достигли. Конечно, я просто счастлив, ведь и мне приходилось многим жертвовать. В прошлом мы пережили очень трудные периоды, чего нельзя было предвидеть, но в конце концов я же согласился на эту работу, ради которой бросил всё и переехал в Болонью, чтобы заняться этим проектом.

Если вы хотите добиться максимально высоких результатов, хотите стать чемпионом мира, вы должны отдать этому абсолютно все силы, и это также означает, что от чего-то придётся отказаться. Но в своё время я принял это решение и очень рад, что так поступил».