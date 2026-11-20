Tesla в перспективе может выпустить увеличенную версию Robotaxi, если судить по заявлению Elon Musk. На саммите New York Times DealBook Summit генеральный директор Tesla и самый богатый человек в мире рассказал о планах создать Model Y без рулевого колеса и педалей.

"We still need autonomous vehicles if you've got four or six, or a whole family," — сказал он. Это может указывать на самоуправляемую версию Model Y L — удлинённую модификацию SUV, которая пока не появилась в UK. При этом семиместную версию стандартного Model Y уже можно приобрести здесь.

Elon Musk не назвал сроки появления такой машины и не раскрыл подробности о практической стороне её эксплуатации. Сейчас двухместный Cybercab, также лишённый рулевого колеса и педалей, может работать только в двух конкретных районах Dallas and Austin, Texas.

В Austin выпускают Cybercab, а в 2027 компания прекратит производство спорного Cybertruck, чтобы освободить мощности для увеличения выпуска Cybercab. Освободившиеся ресурсы могут также использоваться для создания загадочной беспилотной версии Model Y. При этом Gigafactory Tesla уже производит обычные Model Y.

Заявление заставило СМИ пытаться разобраться в планах компании, однако к нему стоит относиться с осторожностью. В конце концов, Tesla принимает депозиты за Tesla Roadster уже девять лет, но в 2026 представила совершенно другую версию автомобиля, производство которой планируется начать только в 2028. Разумеется, если не произойдёт новых задержек.