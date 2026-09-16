Яркая новинка Skoda и горячая премьера Volkswagen — в свежем выпуске Auto Express.

В новом выпуске Auto Express мы отправились в поездку на Skoda Epiq, чтобы выяснить, сможет ли он превзойти китайских конкурентов в борьбе за лидерство среди доступных электрических SUV.

Также мы рассказываем о новом Volkswagen ID.3 GTI, которому предстоит непростая задача — перенести престижный бренд горячих хэтчбеков в электрическую эпоху.

Кроме того, читателей ждут последние новости о паре рекордных подключаемых гибридов Volvo.

В разделе тест-драйвов Nissan X-Trail сравнивается с Peugeot 5008 в противостоянии семиместных автомобилей.

А ещё мы подробно рассматриваем готовящийся к выходу BMW 3 Series.

Как купить Auto Express

Новый выпуск Auto Express уже поступил в продажу. Есть несколько способов оформить покупку или подписку.

Подписка

Самый выгодный вариант для читателей — подписка на Auto Express. Первые 6 выпусков можно получить всего за £1, а все новые подписчики также получат бесплатный приветственный подарок.

Журнал бесплатно доставляется по выбранному адресу, поэтому вы не пропустите ни одного выпуска. Если после завершения пробного периода вы решите продлить подписку, то сэкономите 45 процентов от розничной цены и будете платить £32.99 каждые 3 месяца.

Благодаря гарантии возврата денег при отмене подписки в любой момент вам вернут средства за невыпущенные экземпляры.

Цифровые выпуски

Читать Auto Express на компьютере, планшете или телефоне можно с помощью цифровой версии, доступной через нашего онлайн-партнёра Zinio. Цена одного выпуска начинается от £2.99, а годовая подписка стоит £90.99.

Отдельные выпуски

Если вы не хотите оформлять подписку и получать следующие 6 выпусков Auto Express за £1 при розничной цене £28, отдельные номера можно приобрести в магазинах или онлайн. Этот выпуск Auto Express уже продаётся по цене £4.50. Найти ближайшие магазины, где представлен журнал, можно по ссылке.

Если у вас нет возможности посетить магазин или найти удобную точку продаж, отдельные печатные выпуски Auto Express можно заказать с доставкой прямо домой.