Новый Renault Espace? Радикальный парижский концепт переосмысливает культовый минивэн

Перед нами, возможно, Renault Espace нового поколения. Представленный на Paris Motor Show концепт E-Space предлагает современный взгляд на первый фирменный people-carrier французской компании, появившийся в eighties. Этот автомобиль способен вновь сделать MPV по-настоящему стильными.

Этот большой ретро-минивэн стал уже второй презентацией нового Espace от Renault только за этот год. В марте компания показала концепт R-Space Lab с более современным дизайном, ориентированным на будущее. Независимо от того, какое направление выберет бренд, серийная модель, как ожидается, появится в 2030s. Это даст Kia PV5 и VW ID. Buzz время подготовиться к конкуренции.

Renault добилась большого успеха благодаря возрождению Renault 5, Renault 4 и Twingo. Поэтому компания может применить тот же подход и к Espace. В концепте E-Space дизайнеры продемонстрировали, как можно сохранить дух и элементы дизайна оригинала, сделав футуристический шоу-кар узнаваемым для поклонников и одновременно более современным.

Как и следует ожидать от people-carrier, главным приоритетом при создании концепта E-Space стал просторный, трансформируемый и ориентированный на комфорт салон. Он должен напоминать гостиную. Разнообразные ткани и плотные ковры с длинным ворсом создают уютную и расслабляющую атмосферу. Пассажиров окружает фоновая подсветка, а огромное количество стекла пропускает внутрь не менее значительный объём света.