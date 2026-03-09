В Лондоне может появиться новое автошоу уровня Женевского автосалона, и это обещает быть масштабным событием

Завершилась тяжелая и мрачная зима, отмеченная политической нестабильностью. Вместе с ней уходит и период тревог, а на смену приходит весна и лето — более теплое, светлое и, как правило, безопасное время года.

Ближайшие шесть месяцев считаются наиболее благоприятными для автомобилистов. В эти месяцы дороги становятся легче и приятнее, а поездки — комфортнее. Стоит напомнить, что численность водителей и их пассажиров в возрасте, позволяющем голосовать, достигает примерно 50 миллионов. Их политический вес огромен, но часто остается недооцененным.

Поэтому, помимо подготовки автомобиля к весенне-летнему сезону или даже покупки или аренды новой машины, стоит задуматься о предстоящих выборах. В некоторых регионах Великобритании в ближайшее время состоятся местные выборы. Не исключено и проведение всеобщих выборов раньше намеченного 2029 года. Голосование предоставляет возможность водителям, которые чувствуют себя обделенными и недовольными, выразить свое мнение политикам и обозначить свои требования на будущее.

Было бы приятно сообщить, что Женевский автосалон, некогда считавшийся крупнейшей автомобильной выставкой мира, возрождается. Однако, к сожалению, этого не происходит.

Тем не менее, благодаря инициативе двух опытных предпринимателей, связанных с автомобильными выставками, в Великобритании примерно через год планируется проведение нового автосалона, по формату напоминающего шоу в Женеве. Как и швейцарский Palexpo, выбранная площадка отличается большими масштабами, бетонной инфраструктурой и близостью к городскому аэропорту.