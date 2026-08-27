Длительная гарантия на автомобиль — это хорошо, если марка останется на рынке, чтобы выполнить свои гарантийные обязательства.

Запах нового автомобиля и радость от покупки свежего комплекта колёс легко создают приятные ожидания: кажется, что впереди поездки по открытой дороге и беззаботное движение к горизонту. Однако даже обещания производителя о comprehensive warranties и помощи на дороге не всегда гарантируют беспроблемную эксплуатацию.

Это особенно важно учитывать тем, кто, как и многие британцы, рассматривает возможность приобрести китайский автомобиль. Главным преимуществом таких машин часто называют выгодное соотношение цены и качества. Судя по тому, как стремительно растут их продажи, эта стратегия, похоже, приносит результат.

При этом легко забыть, что надёжность китайских автомобилей пока в значительной степени не доказана, а дефицит запчастей остаётся проблемой с тех пор, как такие машины несколько лет назад начали появляться на британском рынке.

Я знаю об этом не понаслышке: долгосрочный тестовый Leapmotor B10, который используется Auto Express, сейчас не эксплуатируется из-за необходимости заменить деталь для устранения проблемы с зарядкой. Однако нужной запчасти нет в наличии в Великобритании, и точных сроков её поставки пока нет. Поэтому неизвестно, когда автомобиль снова вернётся на дорогу.

Мне повезло: до ремонта B10 у меня есть другой автомобиль, а также несколько расположенных неподалёку дилерских центров, готовых оказать послепродажную поддержку. Но многим может повезти меньше — дилер, автосервис или страховая компания не всегда предоставляют подменный автомобиль на время ремонта.