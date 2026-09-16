Пикап Land Rover Defender? JLR объединяется со Stellantis для создания новой модели для рынка США

Jaguar Land Rover ведёт переговоры со Stellantis о совместной разработке новой модели для США. Проект призван удовлетворить запрос клиентов на более специализированный автомобиль, созданный с учётом американских приоритетов.

В мае JLR подписала меморандум о взаимопонимании со Stellantis — материнской компанией Jeep, Ram и Dodge. Теперь сообщается о продвижении переговоров, а сама специализированная модель, предположительно, может оказаться крупным пикапом.

Подробности соглашения пока неизвестны, однако техническая основа нового пикапа Land Rover может быть реализована по нескольким сценариям. Один из вариантов — использовать платформу нынешнего Land Rover Defender. Она должна оказаться достаточно гибкой для установки кузова пикапа, несмотря на несущую конструкцию, характерную для легковых автомобилей.

Хотя в Европе современный Defender считается крупным автомобилем, по американским меркам это сравнительно небольшой SUV. В конечном счёте такая особенность может ограничить привлекательность пикапа на его базе, даже если под кузовом он останется аутентичным продуктом ‘Land Rover’.

Другой вариант предполагает, что Land Rover фактически лицензирует своё имя и часть технологий для модели, созданной на адаптированной под рынок США платформе Stellantis. Это может означать не только переход к рамной конструкции, распространённой среди американских полноразмерных пикапов, но и возможность создать значительно более крупный грузовик.