Новая Omoda 4 с запасом хода 900 километров скоро выйдет на рынок

Европейский дебют Omoda 4 ожидается в начале 2027 года. Примерно в те же сроки модель может появиться и на российском рынке. Стоимость автомобиля пока не раскрыта, однако технические характеристики уже известны.

Как сообщает портал Auto Mail, электрическая модификация получит электромотор мощностью 218 лошадиных сил. Емкость аккумулятора составит 67 кВт·ч, а заявленный запас хода достигнет 450 километров на одном заряде.

Гибридная версия сможет проехать значительно больше. В ее силовой установке используется 1,5-литровый турбированный ДВС, развивающий до 143 лошадиных сил. За движение автомобиля отвечают два электродвигателя совокупной мощностью 224 л.с. Такой вариант способен преодолеть до 900 километров без дозаправки.

Фото: Carsweek.ru

Габариты нового Omoda 4 соответствуют привычным для бренда параметрам. Длина автомобиля составляет 4,424 метра, ширина — 1,863 метра, а высота — 1,57 метра. В экстерьере сделан акцент на спортивный стиль, тогда как интерьер отличается сдержанным оформлением и отсутствием лишних деталей.

Фото: Carsweek.ru

В состав оснащения вошел вертикальный центральный дисплей диагональю 13,2 дюйма. Кроме того, в салоне предусмотрены светодиодная подсветка, адаптивный «круиз» и двухзонный «климат». Для повышения комфорта в холодное время года рулевое колесо оборудовали подогревом.

За безопасность и помощь водителю отвечают камера заднего вида, система мониторинга слепых зон и комплекс предотвращения столкновений. В качестве дополнительных опций производитель предлагает обзор на 360 градусов, парковочный ассистент с дистанционным управлением, панорамную крышу, беспроводную зарядку и другие функции.

Покажет время, учли ли инженеры Chery при создании этой модели проблемы, возникавшие у Omoda 5.

Фото: OMODA