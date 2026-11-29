На параде пилотов перед Гран При Катара гонщики по очереди отвечали на вопросы ведущей.

Макс Ферстаппен: «Сегодня многое должно произойти, чтобы продолжилась моя победная серия на этой трассе, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах. Пока уик-энд складывается не в нашу пользу, но я постараюсь навязать борьбу парням, которые стартуют впереди».

Айзек Хаджар: «Мне всегда нравилось приезжать на такие трассы, как Лосаил. Мы с Максом стартуем из третьего ряда, так что наша цель состоит в том, чтобы опередить парней впереди. Посмотрим, что у нас получится».