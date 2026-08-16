В первой половине августа девять марок изменили цены на автомобили

С 1 по 15 августа 2026 года цены* на новые автомобили изменились у 9 брендов, официально представленных на российском рынке. Об этом сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ», ссылаясь на результаты мониторинга сайта «Цена Авто».

По данным специалистов, лишь один бренд в первой половине августа скорректировал стоимость сразу нескольких моделей. Geely повысил цены на кроссоверы Cityray, Coolray, Monjaro и Okavango. Минимальное увеличение зафиксировано у Okavango — 17 тысяч рублей, или 0,4 – 0,5% в зависимости от комплектации. Стоимость Coolray в единственной комплектации Эксклюзив выросла на 35 тысяч рублей (+1,2%), а Monjaro в версии «Флагман» — на 50 тысяч (+1,0%). Больше всего в модельном ряду марки подорожал Cityray: прибавка составила 60 – 80 тысяч рублей (+1,9 – 2,5%).

Еще восемь марок изменили цену только одной модели. Почти во всех случаях речь идет о повышении стоимости. Наиболее заметно подорожал электрический седан АМБЕРАВТО А5: в комплектации Comfort цена увеличилась на 750 тысяч рублей (+27,8%), а в исполнении Business — на 725 тысяч (+24,8%).

Электрический кроссовер Evolute i-JOY стал дороже на 150 тысяч рублей (плюс 4,7 – 5,0%). У Sollers стоимость модели SF1 (СФ1) выросла на 100 тысяч рублей — как в пассажирской версии (+3,9%), так и в грузовой (+4,7%). Цена премиального седана Hongqi H9 увеличилась на 50 тысяч рублей (+0,9%).

Стартовая версия Active кроссовера TENET T4L подорожала на 20 тысяч рублей (+0,9%). Минимальные цены кроссоверов JAECOO J6 и JELAND J6 выросли на 10 тысяч рублей (+0,4%): в обоих случаях изменения коснулись только комплектации Актив.

Единственным брендом, пересмотревшим цены в сторону снижения в первой половине августа, стал BAIC. Седан BAIC U5 Plus (Ю5 Плюс) подешевел на 380 – 410 тысяч рублей (минус 16,0 – 16,5%).

Фото: АВТОСТАТ