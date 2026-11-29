На параде пилотов перед Гран При Катара гонщики по очереди ответили на вопросы ведущей.

Шарль Леклер: «Лично я в хорошем настроении, но команду ждёт сложный день. Мы недостаточно конкурентоспособны в этот уик-энд, но сделаем всё возможное, чтобы постараться добиться высокого результата для команды. Поддержка болельщиков на трибунах нам определённо поможет».

Льюис Хэмилтон: «Спасибо болельщикам, которые пришли сегодня на трибуны и поддерживают нас! Сезон получился длинным, осталось провести две гонки, так что мы продолжим атаковать».