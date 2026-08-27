Hongqi представила новый электрокроссовер Tiangong 07: 720 л. с., лидар и запас хода до 730 км

Китайский премиальный бренд Hongqi представил электрический седан Tiangong 07, который заменил модель EH7. Мировая премьера автомобиля состоялась на автосалоне в Чэнду, сообщили в компании.

Дизайн седана выполнен в концепции «восточной эстетики», основанной на минимализме и чистых линиях. Передняя часть получила закрытую панель, светящуюся линию в форме красного флага и раздельную оптику. Кузов стал выглядеть более сдержанно, а дверные ручки сделали полускрытыми.

Сзади установлены объединённые фонари и небольшой спойлер на крышке багажника. Кроме того, для Tiangong 07 предусмотрели новую двухцветную окраску кузова.

Фото: Автоновости Дня

Hongqi относит модель к сегменту E, однако отмечает, что по уровню внутреннего пространства она сопоставима с автомобилями более высокого класса. Длина электромобиля составляет 5000 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1490 мм. Колёсная база достигает 3000 мм. По данным производителя, это позволяет обеспечить просторную посадку пассажиров как спереди, так и сзади.

Интерьер Tiangong 07 полностью обновили. Дисплей приборной панели отделён от экрана мультимедийной системы. В Hongqi также заявили о продуманной эргономике и мягких креслах, рассчитанных на комфортные длительные поездки.

Фото: Автоновости Дня

В оснащение седана вошла система Sinamed с лидаром. Она включает набор функций автономного вождения, среди которых помощь при движении в городе и за его пределами, автоматическая парковка и бесшовный проезд навигационных точек. За изменениями дорожной обстановки в реальном времени следит комплекс активных систем.

Основой седана стала цельноалюминиевая конструкция. Согласно описанию Hongqi, она сочетает небольшую массу с высокой жёсткостью кузова. При этом в ключевых элементах каркаса используется высокопрочная сталь.

Для Tiangong 07 предусмотрены два варианта силовых установок. Заднеприводная версия оснащена одним электромотором мощностью 340 кВт (462 л. с.). Полноприводная модификация получила два двигателя с суммарной отдачей 720 л. с.; мощность отдельных агрегатов составляет 190 и 340 кВт.

Электроседан будет доступен с тяговыми батареями ёмкостью 74,6 и 85,3 кВт·ч. Максимальный запас хода по циклу CLTC достигнет 730 км.

Ранее сообщалось, что Hongqi повысил стоимость представительского седана H9 в России. Изменение коснулось единственной версии модели с задним приводом, для которой в начале августа пересмотрели прайс.

Кроме того, в июле Hongqi обновила цены на кроссовер HS3 в России. Корректировка затронула обе комплектации самой доступной модели бренда на российском рынке.

Автор: Андрей Сундуков