В России вновь продают известный минивэн Hyundai Staria: 7 мест, роскошный салон и полный привод

Модель Hyundai Staria вновь появилась на российском рынке благодаря альтернативному импорту. Семиместный минивэн, который официально продавался в России с 2022 года, теперь напрямую поставляют из Кореи. Как выяснили «Автоновости дня», стоимость автомобиля начинается с 6,4 млн рублей.

Минимальная цена указана для уже ввезенного, растаможенного и готового к регистрации автомобиля, находящегося в наличии. Так, в Москве новую Hyundai Staria 2026 года выпуска предлагают за 6 390 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

В столице по такой цене продают как минимум два минивэна в богатой комплектации Inspiration. В оснащение входят электроприводы сдвижных дверей и двери багажника, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система кругового обзора, семь подушек безопасности и адаптивный круиз‑контроль с функцией Stop&Go.

Также автомобили получили датчики давления в шинах, полностью светодиодную оптику, два люка с электроприводом и 18‑дюймовые легкосплавные диски.

Фото: Автоновости Дня

В салоне установлены раздельные «капитанские» кресла второго ряда с подставками для ног, электрорегулировками, подогревом и вентиляцией. Среди других особенностей — отделка натуральной кожей Nappa, беспроводная зарядка для смартфона, «электроручник» с функцией Auto Hold и двухканальный встроенный видеорегистратор с автономной батареей.

За мультимедийные функции отвечают цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,25 дюймов и мультимедийная система с тачскрином такого же размера, поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, предусмотрена премиальная акустика Bose с 12 динамиками.

Гибридная силовая установка Hyundai Staria работает по схеме «параллельный гибрид» (HEV). В ее состав входят 180-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,6 литра и 73-сильный электродвигатель. Суммарная отдача системы составляет 245 л. с. и 367 Нм крутящего момента.

Гибридная версия оснащается шестиступенчатым «автоматом» с интегрированным электромотором и передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

В Казани и Самаре Hyundai Staria в наличии стоят минимум 6 600 000 рублей. В Чебоксарах и Санкт-Петербурге цены начинаются от 6 650 000 рублей, в Омске — от 6 700 000 рублей. В Ставрополе, Краснодаре и Улан-Удэ новые минивэны продают от 7 000 000 рублей.

Кроме того, автомобили доступны в Ярославле, подмосковных Химках, Воронеже, Красноярске, Иркутске, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре, Волгограде и Набережных Челнах. Всего в продаже находится около 100 машин, которые «разбросаны» по всей стране.

Стоимость наиболее дорогих версий модели составляет ориентировочно от 7 700 000 до 12 000 000 рублей. Такие автомобили оснащены полным приводом и 177-сильным турбодизельным мотором объемом 2,2 литра.

Двигатель развивает до 431 Нм крутящего момента и работает в сочетании с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Разгон до «сотни» занимает от 12,4-13,5 секунды.

Ранее стало известно о появлении на российском рынке семейного среднеразмерного кроссовера Hyundai Mufasa. Автомобили привозят из Китая, а цены на одном из известных классифайдов начинаются от 2 900 000 рублей.

До этого «Автоновости дня» сообщили об альтернативных поставках праворульных минивэнов Honda Stepwgn из Японии. Их чаще всего привозят под заказ, а стоимость начинается от 2 600 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев