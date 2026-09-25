7 мест, «автомат» и надежный двигатель: новый Mitsubishi в России оказался дешевле «китайцев»

Семиместные автомобили традиционно пользуются спросом в России, особенно когда речь идет о моделях с надежной и проверенной временем техникой. К таким машинам относится компактвэн Mitsubishi Xpander, который можно заказать из ОАЭ или приобрести из наличия, выяснили «Автоновости дня».

При заказе нового Xpander с доставкой во Владивосток стоимость автомобиля начинается от 2 230 000 рублей. За эту сумму предлагается машина в простой комплектации, включающей кондиционер, руль с частичной мультифункцией и перфорированным ободом, бортовой компьютер, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем, электростеклоподъемники во всех дверях и литые диски.

Фото: Автоновости Дня

Для сравнения, цены на семиместный китайский кроссовер Geely Okavango начинаются от 3 864 990 рублей. Трехрядные версии Jetour X90 Plus доступны минимум за 3 969 900 рублей, а Tenet T8 2025 года выпуска стоит от 3 630 000 рублей.

В Омске новый Xpander предлагают заказать немного дороже — от 2 262 600 рублей. Во Владивостоке стоимость «внедорожной» версии модели с приставкой Cross начинается ориентировочно от 2 317 000 рублей. В Москве и Мурманске автомобиль можно заказать за 2 695 000 и 2 750 000 рублей соответственно, а в Перми он обойдется примерно в 2 830 000 рублей.

Обычные компактвэны также доступны под заказ в Новосибирске — от 2 455 000 рублей, Тюмени — от 2 830 000 рублей, а также в ряде других городов России. При этом конечная цена автомобиля может зависеть от комплектации, курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и других факторов.

Несколько автомобилей продаются из наличия. Так, в Санкт-Петербурге новый Mitsubishi Xpander Cross со льготным утильсбором оценили в 2 690 000 рублей. Остальные предложения, вероятно, рассчитаны с учетом коммерческого утильсбора: в Нижнем Новгороде такой кросс-вэн стоит от 2 999 000 до 3 749 000 рублей, а в Сочи его продают за 3 500 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Все Mitsubishi Xpander и Xpander Cross оснащаются 1,5-литровым «атмосферником» с цепным приводом ГРМ. Двигатель хорошо зарекомендовал себя у азиатских таксистов, работает на 92-м бензине, развивает 105 лошадиных сил и сочетается с классическим четырехступенчатым «автоматом».

В богатых комплектациях компактвэнам доступны кожаный мультифункциональный руль, полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора с парктрониками, порты USB-C для гаджетов, климат-контроль и другое оборудование.

Ранее в России начались продажи нового компактного минивэна Suzuki Solio, который официально представлен только на японском рынке. Сейчас модель в основном доступна под заказ, однако встречаются и автомобили из наличия. В среднем цены на нее начинаются от 1 700 000 рублей.