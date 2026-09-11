Юрлицам принадлежит 5% легковых автомобилей в России

В России насчитывается около 2,4 млн легковых автомобилей, зарегистрированных на юридические лица. Это 5% от общего числа таких машин. Данные приведены в отчете «Корпоративный парк ТС в РФ на 01.07.2026 г.», который подготовили эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Лидером по числу автомобилей, оформленных на юрлиц, остается отечественная марка LADA. К середине нынешнего года ее корпоративный парк достиг 572,5 тыс. единиц, или почти четверти (24,2%) от общего количества машин этой категории.

Вторую позицию с заметным отставанием занимает японская Toyota — 166 тыс. легковых автомобилей. Более 100 тысяч машин, принадлежащих юридическим лицам, также приходится на УАЗ: его показатель составил 135,2 тыс. шт.

В ТОП-10 вошли также Renault (99,4 тыс. шт.), Haval (97 тыс. шт.), Volkswagen (92 тыс. шт.), Kia (88 тыс. шт.), Hyundai (88 тыс. шт.), Geely (79,1 тыс. шт.) и Chеry (72,1 тыс. шт.).

Дополнительная информация о состоянии парка транспортных средств, находящихся во владении юридических лиц, доступна здесь.