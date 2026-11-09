«Умные» маршруты Яндекса экономят российским водителям бензин для 450 поездок от Земли до Луны и обратно

Пользователи «Яндекс Карт» сэкономили 27,5 млн литров топлива благодаря выбору экономичных маршрутов. Этого объема хватило бы легковому автомобилю примерно на 343,8 млн километров. Расчет охватывает период с 19 мая по 31 октября 2026 года — с момента запуска функции.

В «Яндексе» сопоставили получившийся пробег почти с 450 путешествиями от Земли до Луны и обратно. Кроме того, он соответствует примерно 8,6 тысячи кругосветных поездок по экватору. В расчетах использовали расход 8 л на 100 км.

По данным сервиса, экономичные маршруты в «Картах» и «Навигаторе» за чуть более чем полгода выбрали около 9,7 млн человек. В среднем одна поездка позволяла сэкономить 0,77 литра топлива — этого объема достаточно почти для 10 дополнительных километров пути. При цене бензина 72,55 рубля за литр денежную экономию оценили примерно в 56 рублей.

Средний расход топлива на экономичном маршруте оказался на 14,9% ниже, чем на первом предложенном варианте. Обычно сервис выводит первым самый быстрый, простой или знакомый пользователю путь.

«Экономичный маршрут помогает экономить топливо, хотя он может занимать больше времени, чем другие варианты пути. Чтобы определить такой маршрут, алгоритм оценивает расход топлива при разгоне, движении с постоянной скоростью и работе двигателя на холостом ходу», — пояснили в «Яндексе».

Снизить расход бензина, в частности, позволяют более плавное движение и меньшее число остановок. Формулу оценки проверил Центр исследований и экологического инжиниринга HPBS, который специализируется на оценке углеродного следа.

Аналитики рассчитали показатели экономии по модели легкового автомобиля с атмосферным двигателем объемом 1,6 литра. Для каждого выбора сопоставлялся расход на экономичном маршруте с показателем пути, который приложение предлагало первым. При этом реальная экономия зависит от автомобиля, протяженности маршрута и дорожных условий.

Как оценили в «Яндексе», за тот же период выбор экономичных маршрутов вместо первых предложенных вариантов помог сократить выбросы на 62,5 тыс. тонн CO₂-эквивалента. Такой объем сопоставим с годовыми выбросами от сжигания топлива примерно 23 тысячами легковых автомобилей. Для сравнения использовали годовой пробег 15 тыс. км и расход топлива 8 л на 100 км.

С июля в ИИ-чате «Яндекс Карт» и чате с «Алисой AI» можно искать ближайшие заправки с нужным топливом. Встроенная нейросеть показывает подходящие АЗС, расстояние до них, наличие необходимого горючего и степень загруженности.

Ранее навигационные сервисы «Яндекса» начали учитывать историю поездок и анализировать возможные варианты движения. Помимо самого быстрого маршрута пользователям стали предлагать более комфортные альтернативы — простой, оптимальный или знакомый путь.

Так, начинающие водители могут выбрать дорогу без сложных развязок, а опытные — маршрут, которым они пользовались чаще всего.

Автор: Иван Бахарев